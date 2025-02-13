Посол России назвал безосновательными обвинения в ЧП с БПЛА в Молдавии

«Я бы предостерёг власти Молдавии и прессу от скоропалительных выводов. Ждём результатов расследования», — цитирует его ТАСС.
13 февраля в Молдавии заявили, что БПЛА нарушил воздушное пространство страны.
Посол России в Кишинёве Олег Озеров назвал безосновательными обвинения Москвы в ЧП с беспилотниками в Молдавии.
«Я бы предостерёг власти Молдавии и прессу от скоропалительных выводов. Ждём результатов расследования», — цитирует его ТАСС.
13 февраля в Молдавии заявили, что БПЛА нарушил воздушное пространство страны.