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Посол России назвал безосновательными обвинения в ЧП с БПЛА в Молдавии

Посол России в Кишинёве Олег Озеров назвал безосновательными обвинения Москвы в ЧП с беспилотниками в Молдавии.

Источник: РИА "Новости"

«Я бы предостерёг власти Молдавии и прессу от скоропалительных выводов. Ждём результатов расследования», — цитирует его ТАСС.

13 февраля в Молдавии заявили, что БПЛА нарушил воздушное пространство страны.

дипломатия