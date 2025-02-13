Беспрозванных устроил очередной рейд по магазинам Калининграда, но ретейл хитрит с синими ценниками

Теперь на всю группу товаров ценники есть, но при этом вижу, что найти эти ценники достаточно сложно. Сам сегодня из 26 позиций крупными ценниками обозначено было порядка 10 позиций, порядка 16 в двух сетях я увидел, что это небольшие ценники. Поэтому дал поручение, чтобы маркетинговые службы наших торговых сетей отработали вопросы, связанные с тем, чтобы эти ценники были доступны и видны. Вижу, что программа уже начинает работать, но ещё есть над чем работать.