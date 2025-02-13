Беспрозванных устроил очередной рейд по магазинам Калининграда, но ретейл хитрит с синими ценниками

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в четверг, 13 февраля, устроил очередной рейд по магазинам Калининграда. Глава региона посетил две торговые точки — на Виктора Гакуна и Герцена — и выяснил, что ретейл хитрит с синими ценниками.
Теперь на всю группу товаров ценники есть, но при этом вижу, что найти эти ценники достаточно сложно. Сам сегодня из 26 позиций крупными ценниками обозначено было порядка 10 позиций, порядка 16 в двух сетях я увидел, что это небольшие ценники. Поэтому дал поручение, чтобы маркетинговые службы наших торговых сетей отработали вопросы, связанные с тем, чтобы эти ценники были доступны и видны. Вижу, что программа уже начинает работать, но ещё есть над чем работать.
По словам губернатора, к программе подключается всё больше торговых сетей и производителей. Предполагается, что в течение месяца власти заключат соглашения со всеми, кто согласился в неё участвовать. Беспрозванных обещал продолжить свои рейды, чтобы проверять, соблюдают ли магазины требования.
«Кроме того, поручил сегодня заместителю своему, который отвечает за торговлю, провести необходимые выезды по всем магазинам всех торговых сетей для того, чтобы проверить: первое — наличие всех ценников по группам товаров; и второе — это вообще, чтобы они были заметны и понятны, где их найти. Думаю, в течение недели все необходимые действия будут произведены. Мне доложено будет через одну неделю», — заключил губернатор.
На прошлой неделе сообщалось, что Беспрозванных отругал торговую сеть, которая до сих пор не разобралась с синими ценниками в Прибрежном.