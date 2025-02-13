Олег Озеров: у России нет намерений обострять ситуацию в отношениях с Молдовой

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. В связи с падением на территории Молдовы фрагментов дронов, официальным структурам в Кишиневе необходимо воздержаться от скоропалительных выводов, которые связывают эти находки с Россией, об этом заявил посол РФ в Молдове Олег Озеров после визита в МИД республики.
Напомним, ранее в четверг Озеров был вызван в молдавский МИД в связи с падением на территории Молдовы, предположительно, российских дронов.
«По поводу тех инцидентов, о которых вы говорите, мы хотели бы предостеречь и официальные органы, и прессу от скоропалительных выводов. В любом случае, мы исходим из того, что Молдова не является стороной конфликта, и в этой связи у Российской Федерации нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Республикой Молдова», — заявил Озеров журналистам.
По словам дипломата, представленные Кишиневом факты требуют дополнительного расследования и, соответственно, дополнительной информации, «которую, как мы рассчитываем, нам удастся получить и посмотреть, что на самом деле произошло».
Он также не исключил провокаций со стороны третьих сторон в случае с падением беспилотника: «В этой связи мы не исключаем провокаций со стороны третьих сторон, не Молдовы, а именно третьих сторон. Поэтому в этой ситуации надо разбираться».
На вопрос корреспондента Sputnik Молдова о том, как возможно, что верительные грамоты от посла до сих пор Кишиневом не приняты, но в МИД его уже вызывают, дипломат отметил, что у него «возникают те же вопросы».