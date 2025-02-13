Олег Озеров: у России нет намерений обострять ситуацию в отношениях с Молдовой

«По поводу тех инцидентов, о которых вы говорите, мы хотели бы предостеречь и официальные органы, и прессу от скоропалительных выводов. В любом случае, мы исходим из того, что Молдова не является стороной конфликта, и в этой связи у Российской Федерации нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Республикой Молдова», — заявил Озеров журналистам.