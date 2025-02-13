Суд привлек Куйвашева и Писцова к делу о выборах мэра в Березовском

«Не позднее завтрашнего дня Юлия Маслакова обязана вступить в должность главы Березовского муниципального округа. Мне известно, что со вчерашнего дня Юлия вынуждена скрываться от людей спортивного телосложения, разыскивавших её по местам работы и жительства. По имеющейся у меня информации, давление и угрозы могли начаться после того, как она разругалась с бывшим мэром Евгением Писцовым и заявила ему, что намерена в должность вступить», — сообщил бывший кандидат на пост мэра, юрист Андрей Еланцев.