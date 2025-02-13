Молдавия расторгла соглашение с Россией о создании культурных центров

КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.
Президент Молдавии Майя Санду ранее в четверг заявила, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не привела. Ранее в четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два беспилотника нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. Посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения молдавских властей по поводу принадлежности БПЛА, обнаруженных в республике.
Министерство также представило фрагменты беспилотников, упавших на территорию Молдавии, «как конкретные доказательства этих серьезных нарушений в отношении народа» республики. Молдавская сторона выразила решительный протест в связи с этими «неприемлемыми нарушениями, подчеркнув, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу национальной безопасности и гражданам Молдавии».
Как указали в ведомстве, российскому дипломату сообщили, что подобные действия представляют собой «нарушение национального суверенитета и являются очередным недружественным жестом со стороны Российской Федерации».
На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.