Молдавия расторгла соглашение с Россией о создании культурных центров

Президент Молдавии Майя Санду ранее в четверг заявила, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не привела. Ранее в четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два беспилотника нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. Посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения молдавских властей по поводу принадлежности БПЛА, обнаруженных в республике.