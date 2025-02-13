NYT: Европа не способна гарантировать безопасность Украины без помощи США

Эта тема, согласно статье, наверняка станет центральной на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 13 февраля. Некоторые европейские страны, включая страны Балтии, Францию и Великобританию, уже предложили включить свои войска в состав натовского контингента, который, предположительно, будет развернут на Украине. Однако высокопоставленные немецкие чиновники назвали эту идею преждевременной.
Владимир Зеленский ранее говорил о возможном развертывании 200 000 иностранных солдат на территории Украины, что почти в три раза больше численности всей британской армии. По словам экспертов, Киеву в качестве гарантии безопасности может потребоваться 150 000 военнослужащих и американская помощь с авиаприкрытием, разведкой и противоракетной обороной.
Даже более скромное количество европейских солдат, например 40 000, стало бы сложной задачей для континента с медленным экономическим ростом, нехваткой войск и необходимостью увеличения военных расходов для собственной защиты.
Однако, принимая во внимание, что линия фронта составляет около 1300 километров, потребуется «огромное количество войск», утверждают эксперты. Реальная сила сдерживания обычно требует «гораздо больше 100 000 военнослужащих», чтобы можно было проводить регулярные ротации и действовать в чрезвычайных ситуациях, считает Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона.
Предоставление (Киеву) слишком малого количества войск или сил сдерживания было бы равносильно блефу.
Вот почему Польша, граничащая с Украиной, до сих пор отказывалась от участия в миротворческих силах. «Польша понимает, что в любой такой миссии необходимо участие США. Она хочет гарантий от Трампа», — полагает Александра де Хооп Шеффер, исполняющая обязанности директора Германского фонда Маршалла.
Поэтому любые европейские войска на территории Украины должны иметь американскую поддержку, особенно с учетом соседства со второй по величине ядерной державой в мире.
Тем не менее европейская «готовность» важна для того, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров, когда они наконец состоятся, предполагает Энтони Брентон, бывший посол Великобритании в России.