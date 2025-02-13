NYT: Европа не способна гарантировать безопасность Украины без помощи США

Владимир Зеленский ранее говорил о возможном развертывании 200 000 иностранных солдат на территории Украины, что почти в три раза больше численности всей британской армии. По словам экспертов, Киеву в качестве гарантии безопасности может потребоваться 150 000 военнослужащих и американская помощь с авиаприкрытием, разведкой и противоракетной обороной.