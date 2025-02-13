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В апреле ветераны Башкирии получат выплату в честь 80-летия Победы

В апреле ветераны Башкирии получат выплату в честь 80-летия Победы.

Источник: Башинформ

В честь празднования 80-й годовщины Дня Победы отделение Социального фонда России по Башкирии направит ветеранам единовременную выплату.

Юбилейная выплата в размере 80 тыс. рублей согласно указу Президента Российской Федерации будет направлена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Выплата в размере 55 тыс. рублей поступит жителям, трудившимся в тылу в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

По словам управляющего отделением Социального фонда по РБ Фаниля Вахитова, на сегодняшний день в республике проживает более 7,5 тыс. граждан, которым положены вышеназванные выплаты, в том числе 116 — участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Юбилейная выплата поступит до празднования Дня Победы вместе с пенсией в апреле.