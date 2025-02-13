В апреле ветераны Башкирии получат выплату в честь 80-летия Победы.

В честь празднования 80-й годовщины Дня Победы отделение Социального фонда России по Башкирии направит ветеранам единовременную выплату.
Юбилейная выплата в размере 80 тыс. рублей согласно указу Президента Российской Федерации будет направлена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
По словам управляющего отделением Социального фонда по РБ Фаниля Вахитова, на сегодняшний день в республике проживает более 7,5 тыс. граждан, которым положены вышеназванные выплаты, в том числе 116 — участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Юбилейная выплата поступит до празднования Дня Победы вместе с пенсией в апреле.