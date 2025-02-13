Жители Екатеринбурга пожаловались мэру Орлову на проблемные маршруты

В Екатеринбурге в ходе пресс-конференции с главой города Алексеем Орловым горожане стали высказываться по поводу проблем с общественным транспортом. По их мнению, жителям Втузгородка стало проблематично добираться до центра. А также существенно пострадала транспортная доступность района.
— Я живу во Втузгородке. Почему-то наш микрорайон в положении, когда каждый этап транспортной реформы приносит нам убытки. Убрали автобус № 28, связывавший район с центром. Убрали троллейбусы № 18 и 19. А троллейбус № 37 отправили в сторону Уралобувь, — говорит пенсионер Евгений. — Предлагаю вернуть автобус № 89, который раньше курсировал, как 030. Это был частный перевозчик.
Напомним, что раньше автобус № 030 возил пассажиров от остановки «Окраинной» на Вторчермете до «Аванграда» в Пионерском. На заявления горожанина глава города ответил, что зафиксировал проблему и возьмет ее в работу.