Жители Екатеринбурга пожаловались мэру Орлову на проблемные маршруты

— Я живу во Втузгородке. Почему-то наш микрорайон в положении, когда каждый этап транспортной реформы приносит нам убытки. Убрали автобус № 28, связывавший район с центром. Убрали троллейбусы № 18 и 19. А троллейбус № 37 отправили в сторону Уралобувь, — говорит пенсионер Евгений. — Предлагаю вернуть автобус № 89, который раньше курсировал, как 030. Это был частный перевозчик.