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Жители Екатеринбурга пожаловались мэру Орлову на проблемные маршруты

Уральцы просят вернуть автобус, соединявший Пионерский и Вторчермет.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в ходе пресс-конференции с главой города Алексеем Орловым горожане стали высказываться по поводу проблем с общественным транспортом. По их мнению, жителям Втузгородка стало проблематично добираться до центра. А также существенно пострадала транспортная доступность района.

— Я живу во Втузгородке. Почему-то наш микрорайон в положении, когда каждый этап транспортной реформы приносит нам убытки. Убрали автобус № 28, связывавший район с центром. Убрали троллейбусы № 18 и 19. А троллейбус № 37 отправили в сторону Уралобувь, — говорит пенсионер Евгений. — Предлагаю вернуть автобус № 89, который раньше курсировал, как 030. Это был частный перевозчик.

Напомним, что раньше автобус № 030 возил пассажиров от остановки «Окраинной» на Вторчермете до «Аванграда» в Пионерском. На заявления горожанина глава города ответил, что зафиксировал проблему и возьмет ее в работу.