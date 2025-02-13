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Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Источник: Reuters

«Замечательные переговоры с Россией и Украиной прошли вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны!!!» — отметил глава Белого дома.

Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, продолжавшийся почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.

Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время беседы главы двух стран согласились, что завершение конфликта на Украине возможно мирными средствами, президенты показали политическую волю и дали соответствующие поручения.

По его словам, Москва начала подготовку к формированию переговорной группы, при этом каких-либо конкретных договоренностей насчет визита в Россию американских представителей пока нет.

В среду вечером Трамп также созвонился с Владимиром Зеленским.

Трамп Дональд
переговоры