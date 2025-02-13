Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине

Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, продолжавшийся почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.