Трамп назвал великолепными переговоры с Путиным

Кремль сообщил, что Россия приступила к формированию группы для переговоров с США по Украине. Помощникам Владимира Путина и Дональда Трампа поручено начать подготовку к встрече лидеров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москве «гораздо больше импонирует» позиция нынешней администрации США в части конфликта на Украине.