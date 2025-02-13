МИД Молдовы в одностороннем порядке закрыл Российский центр науки и культуры в Кишиневе

Олег Озеров в беседе с журналистами заявил, что представленные Кишиневом факты требуют дополнительного расследования и, соответственно, дополнительной информации, «которую, как мы рассчитываем, нам удастся получить и посмотреть, что на самом деле произошло». Российский дипломат также подчеркнул, что «у Российской Федерации нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Республикой Молдова».