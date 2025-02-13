МИД Молдовы в одностороннем порядке закрыл Российский центр науки и культуры в Кишиневе

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Молдавский МИД в одностороннем порядке денонсирует молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Уточняется, что после завершения процедуры расторжения соглашения Российский культурный центр («Русский дом») прекратит свою деятельность в Молдове.
В качестве причины внешнеполитическое ведомство приводит инцидент с обнаружением на территории Молдовы дронов, в связи с чем в МИД был вызван глава диппредставительства РФ в Кишиневе Олег Озеров.
«В ходе встречи молдавская сторона выразила решительный протест против этих неприемлемых нарушений, подчеркнув, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу национальной безопасности и гражданам Республики Молдова. Российскому дипломату было заявлено, что подобные действия представляют собой нарушение национального суверенитета и являются еще одним недружественным жестом со стороны Российской Федерации», — заявили в МИД Молдовы.
Олег Озеров в беседе с журналистами заявил, что представленные Кишиневом факты требуют дополнительного расследования и, соответственно, дополнительной информации, «которую, как мы рассчитываем, нам удастся получить и посмотреть, что на самом деле произошло». Российский дипломат также подчеркнул, что «у Российской Федерации нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Республикой Молдова».
Представительство Россотрудничества существует в Республике Молдова с сентября 2002 года. В феврале 2009 состоялось торжественное открытие Российского центра науки и культуры в Кишиневе.
Как указано на официальной странице организации, основное направление ее деятельности — это «взаимодействие с соотечественниками, укрепление позиций русского языка, популяризация русской культуры в Молдавии, работа с неправительственными организациями и молодёжными движениями страны».
Работа центра также сосредоточена на развитии культурных, образовательных, научно-технических и информационных молдавско-российских связей, оказании консультационной помощи соотечественникам и соблюдении их гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и законных интересов в стране проживания, сохранении и развитии взаимоотношений с исторической родиной.