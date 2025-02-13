Do Rzeczy: строительству «Восточного щита» в Польше мешают утки

Согласно статье, Министерство по вопросам климата и окружающей среды Польши в ответ на призывы экологов потребовало исключить часть птиц из списка дичи, на которую может вестись охота, а также получить ряд разрешений, например, на удаление гнезд.
Министерство национальной обороны Польши, в свою очередь, заявило, что такая жесткая позиция по защите некоторых видов птиц может значительно затруднить реализацию оборонных программ и выполнение солдатами их задач. В частности, в этом контексте ведомство упомянуло программу «Восточный щит».
Получение разрешений на удаление гнезд указанных видов птиц с учетом их многочисленности может привести к сдерживанию многих проектов, в первую очередь оборонительных. Это в нынешней геополитической ситуации недопустимо.
Министерство инфраструктуры тоже предупредило о возможных задержках, которые могут составить несколько месяцев и даже лет, особенно в случае строительства автомобильных, железнодорожных или авиационных сооружений. Аналогичные опасения выразили и местные власти, особенно в случае распространения экологической защиты на крякву, популяция которой превышает один миллион особей.
Как ранее писала Independent, Польша направила не менее 2,5 млрд евро на оборону, включая строительство системы «небесного щита» наподобие «железного купола» Израиля для защиты своей восточной границы. Оборонный проект Польши включает противотанковые заграждения, бункеры и противодронные технологии на базе искусственного интеллекта для создания систем раннего обнаружения угроз и наблюдения. Это самые значительные инвестиции в национальную безопасность в послевоенной истории страны.