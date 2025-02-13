Do Rzeczy: строительству «Восточного щита» в Польше мешают утки

Министерство инфраструктуры тоже предупредило о возможных задержках, которые могут составить несколько месяцев и даже лет, особенно в случае строительства автомобильных, железнодорожных или авиационных сооружений. Аналогичные опасения выразили и местные власти, особенно в случае распространения экологической защиты на крякву, популяция которой превышает один миллион особей.