Миротворцы не зафиксировали приготовлений к боевым действиям в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Миротворцы не фиксируют приготовлений к боевым действиям в Молдавии и Приднестровье, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.
«Мы можем констатировать, что обстановка в зоне безопасности управляемая и контролируемая, находится под контролем совместных миротворческих сил, Объединенной контрольной комиссией… Доклад Объединённого военного командования полностью констатирует, что никаких приготовлений к ведению боевых действий в настоящий период нет», — сказал Беляков.
Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что в докладе Объединённого военного командования отражено изъятие большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны в приднестровском селе Парканы.
«Была проделана очень большая работа и правоохранительными органами, и вот, скажем, той поисковой бригадой организации “Наследники Победы”, которые, в принципе, и нашли данные взрывоопасные предметы на данной территории. Выезжали военные наблюдатели, работали соответствующие подразделения, саперы, которые вывозили из зоны безопасности, уничтожали взрывчатые устройства», — отметил Беляков.
Ранее пресс-центр министерства внутренних дел Приднестровья сообщил, что представители движения «Наследники Победы» в Приднестровье возле села Парканы между Тирасполем и Бендерами во время раскопок случайно обнаружили склад немецких мин времен Великой Отечественной войны. В ведомстве также отметили, что всего было обнаружено около 200 боеприпасов, так называемых «шпрингминен» (противопехотные «выпрыгивающие» мины).
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.