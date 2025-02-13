Глава Пентагона заявил, что Трамп не предал Украину

Киев настаивает на получении приглашения в альянс и на возвращении утраченных территорий, допуская, что это может произойти позже и дипломатическим путем. Россия выступает за нейтральный, безъядерный статус Украины, вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов, Крыма и Севастополя российскими на международном уровне и отмене санкций.