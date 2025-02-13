Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Приднестровья убрали в зоне безопасности ряд блокпостов

Власти ПМР убрали ряд блокпостов, установленных из-за угрозы терактов.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Власти Приднестровья убрали в зоне безопасности ряд блокпостов милиции, установленных из-за угрозы терактов, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.

Приднестровская делегация в ОКК сделала извещение о том, что руководством Приднестровья принято решение о снятии оставшихся блокпостов в зоне безопасности. На сегодняшний день, скажем, такое решение об их снятии было принято. Мы известили о том, что в зоне безопасности снимаются 11 блокпостов.

Олег Беляков
сопредседатель ОКК по управлению миротворческой операцией на Днестре ПМР

Сопредседатель ОКК от ПМР также сообщил, что Объединённому военном командованию дано поручение зафиксировать снятие блокпостов на территории зоны безопасности. По его словам, сооружения были выставлены в соответствии с указами главы Приднестровья Вадима Красносельского о действии «красного», а на данный момент «желтого» уровня террористической опасности.

«Военные наблюдатели, миротворцы, убедятся в том, что данные посты сняты. Соответствующем образом будет доложено на Объединенную контрольную комиссию. Естественно, в этой связи мы планируем разблокировать работу самого органа по управлению миротворческой операцией на Днестре, а именно Объединенной контрольной комиссии в нормальном режиме», — отметил Беляков.

В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели «красный» уровень террористической опасности, затем снизили его до «желтого».

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.