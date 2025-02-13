Молдавия решила закрыть «Русский дом» в Кишиневе из-за БПЛА на границе

Российский центр науки и культуры в Кишиневе (Русский дом, функционирует как подразделение Россотрудничества) был открыт в 2009 году. Учреждение проводит выставки, концерты, конференции, лекции и другие мероприятия в рамках продвижения русской культуры и языка, помощи соотечественникам и т. д. Также Русский дом помогает в зачислении студентов в российские вузы и проводит сертифицированное тестирование на знание русского языка.