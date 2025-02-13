Политолог раскрыл, как разговор Путина и Трампа повлияет на украинский кризис

«Не стоит ждать быстрых результатов в урегулировании украинского кризиса. Обратите внимание, что вчера на Украину поступила очередная партия американского оружия, а ожесточенные боевые действия продолжаются. Предстоит серьезный торг вокруг этой ситуации», — пояснил Светлов «Инфо 24».
Эксперт подчеркнул, что самое важное в переговорах — предложение Трампа о перемирии и ответ российского президента о том, что следует устранять первопричины конфликта. Прогресс в урегулировании будет, если президент США поймет позицию Кремля и изменит акценты, считает Светлов.
Политолог обратил внимание, что старания России и США завершить украинский кризис пока не встречают поддержки в Европе. В Брюсселе проводятся встречи политиков, главными темами которых являются организация и финансирование новых поставок оружия Киеву. По мнению Светлова, это указывает на то, что не все страны желают прекращения огня на Украине.
«Вчера на фоне переговоров Путина и Трампа состоялась встреча контактной группы по поставкам оружия Украине в формате “Рамштайн”, председательство в которой перешло от США к Великобритании. Там присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров, который обнимался с британским коллегой, называл его дорогим другом и заявил, что подтверждены поставки оружия Киеву в дальнейшем», — напомнил эксперт.
Политолог предполагает, что такая ситуация в Европе, скорее всего, усложнит и затруднит переговоры по урегулированию конфликта.