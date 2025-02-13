Политолог раскрыл, как разговор Путина и Трампа повлияет на украинский кризис

Политолог обратил внимание, что старания России и США завершить украинский кризис пока не встречают поддержки в Европе. В Брюсселе проводятся встречи политиков, главными темами которых являются организация и финансирование новых поставок оружия Киеву. По мнению Светлова, это указывает на то, что не все страны желают прекращения огня на Украине.