Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл, как разговор Путина и Трампа повлияет на украинский кризис

Телефонный диалог президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина вряд ли существенно ускорит процесс урегулирования конфликта на Украине. Так считает политолог Юрий Светлов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Не стоит ждать быстрых результатов в урегулировании украинского кризиса. Обратите внимание, что вчера на Украину поступила очередная партия американского оружия, а ожесточенные боевые действия продолжаются. Предстоит серьезный торг вокруг этой ситуации», — пояснил Светлов «Инфо 24».

Эксперт подчеркнул, что самое важное в переговорах — предложение Трампа о перемирии и ответ российского президента о том, что следует устранять первопричины конфликта. Прогресс в урегулировании будет, если президент США поймет позицию Кремля и изменит акценты, считает Светлов.

Политолог обратил внимание, что старания России и США завершить украинский кризис пока не встречают поддержки в Европе. В Брюсселе проводятся встречи политиков, главными темами которых являются организация и финансирование новых поставок оружия Киеву. По мнению Светлова, это указывает на то, что не все страны желают прекращения огня на Украине.

«Вчера на фоне переговоров Путина и Трампа состоялась встреча контактной группы по поставкам оружия Украине в формате “Рамштайн”, председательство в которой перешло от США к Великобритании. Там присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров, который обнимался с британским коллегой, называл его дорогим другом и заявил, что подтверждены поставки оружия Киеву в дальнейшем», — напомнил эксперт.

Политолог предполагает, что такая ситуация в Европе, скорее всего, усложнит и затруднит переговоры по урегулированию конфликта.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся 12 февраля. Основной темой диалога стало решение украинского кризиса. Главы государств договорились обсудить вопрос урегулирования конфликта при личной встрече.

Путин Владимир
Трамп Дональд
переговоры