Глава Екатеринбурга признался, что ему стыдно за общественный транспорт, и пообещал все изменить

Общественный транспорт Екатеринбурга последние несколько лет находился в плачевном состоянии, поэтому власти вынуждены были запустить реформу. В этом признался глава города Алексей Орлов в ходе приема граждан в свердловском штабе ОНФ.
"Проблемы в транспортном обслуживании горожан копились длительное время. Не знаю, по каким причинам, десять лет — с 2010 по 2020 год — вообще никто не занимался этим вопросом.
Парк не обновлялся, зарплата водителей не росла, и этот ворох проблем копился.
Последние два года было ручное управление, по сути, затыкание дыр. Где-то задолженность по налогам накопилась, где-то по электроэнергии. Система требовала финансовых вливаний, управленческих решений. У нас один из самых больших парков в стране. Средний возраст трамваев — 44 года, троллейбусов — 27 лет. Мне стыдно за транспорт, которым мы пользуемся", — заявил градоначальник.
По его словам, для решения накопившихся проблем и было принято решение запустить большую транспортную реформу. В ее рамках город начал обновление автопарка. Было закуплено 100 троллейбусов, 50 троллейбусов — в планах на закупку. В этом году будут приобретены автобусы-гармошки, также власти запустят закупку 50 трамваев.
"Но только транспорта недостаточно, нужны водители и чтобы транспорт ходил по расписанию. Поэтому неотъемлемая часть реформы — переход на брутто-контракты.
Раньше перевозчики зачастую не выпускали автобус на линию, если было мало пассажиров, а просто платили штраф. Сегодня такое просто невозможно из-за брутто-контрактов. Мы получаем первые отклики, что расписание восстанавливается. Наша задача в том, чтобы наземный транспорт был комфортным и обновлялся", — подчеркнул Орлов.
Напомним, с 1 февраля в Екатеринбурге вступили в силу брутто-контракты на все виды наземного общественного транспорта: автобусы, трамваи и троллейбусы. Соглашения заключены на шесть месяцев. В их рамках перевозчики будут получать оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за фактически выполненный объем работ, включая километраж и соблюдение расписания. Выручка от продажи билетов и провоза багажа будет перечисляться в муниципальный бюджет. Ранее в разговоре с ЕАН эксперты высказывались положительно о системе брутто-контрактов в целом. По их мнению, она способна реабилитировать общественный транспорт Екатеринбурга. Однако для этого необходим жесткий контроль перевозчиков. В мэрии ЕАН заявили, что в городе формируется специальный контролирующий орган.