Глава Екатеринбурга признался, что ему стыдно за общественный транспорт, и пообещал все изменить

Напомним, с 1 февраля в Екатеринбурге вступили в силу брутто-контракты на все виды наземного общественного транспорта: автобусы, трамваи и троллейбусы. Соглашения заключены на шесть месяцев. В их рамках перевозчики будут получать оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за фактически выполненный объем работ, включая километраж и соблюдение расписания. Выручка от продажи билетов и провоза багажа будет перечисляться в муниципальный бюджет. Ранее в разговоре с ЕАН эксперты высказывались положительно о системе брутто-контрактов в целом. По их мнению, она способна реабилитировать общественный транспорт Екатеринбурга. Однако для этого необходим жесткий контроль перевозчиков. В мэрии ЕАН заявили, что в городе формируется специальный контролирующий орган.