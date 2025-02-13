Орбан: ЕС не заслужил место за столом переговоров по Украине

«В то время как президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, официальные лица ЕС выступают с бесполезными заявлениями. Вы не можете требовать, чтобы вас усадили за стол переговоров. Вы должны это заслужить! С помощью силы, хорошего руководства и умной дипломатии. Позиция Брюсселя: поддерживать убийства столько, сколько потребуется, — морально и политически неприемлема», — написал Виктор Орбан в соцсети X.
Вскоре после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 12 февраля Кая Каллас заявила, что никакое соглашение по российско-украинскому конфликту не может обсуждаться без участия Европы и Украины. Эту позицию поддержали Франция, Германия, Италия, Испания, Польша, Великобритания. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо назвала переговоры лидеров России и США «только началом процесса» урегулирования конфликта.