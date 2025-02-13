Речан: Молдавия не будет продлевать режим ЧП, введённый из-за энергокризиса

Об этом сообщил премьер страны Дорин Речан.
«На данном этапе были созданы необходимые условия для обеспечения Приднестровского региона природным газом, без необходимости введения чрезвычайного положения», — цитирует политика РИА Новости.
Речан напомнил, что режим ЧП был введён для того, чтобы в срочном порядке закупать газ и электроэнергию для обоих берегов Днестра.
Ранее молдавская компания Energocom сообщила о закупке 26,5 млн кубометров газа для Приднестровья за счёт гранта от Европейского союза.
Также пресс-служба президента ПМР сообщила, что специалистам в области энергетики Приднестровья удалось полностью восстановить газоснабжение бытовых потребителей.