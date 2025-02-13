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Речан: Молдавия не будет продлевать режим ЧП, введённый из-за энергокризиса

Молдавия не планирует продлевать режим ЧП, введённый из-за энергокризиса, который заканчивается сегодня.

Источник: Sputnik.md

Об этом сообщил премьер страны Дорин Речан.

«На данном этапе были созданы необходимые условия для обеспечения Приднестровского региона природным газом, без необходимости введения чрезвычайного положения», — цитирует политика РИА Новости.

Речан напомнил, что режим ЧП был введён для того, чтобы в срочном порядке закупать газ и электроэнергию для обоих берегов Днестра.

Ранее молдавская компания Energocom сообщила о закупке 26,5 млн кубометров газа для Приднестровья за счёт гранта от Европейского союза.

Также пресс-служба президента ПМР сообщила, что специалистам в области энергетики Приднестровья удалось полностью восстановить газоснабжение бытовых потребителей.