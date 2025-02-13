Пушков раскрыл истинные планы Европы по конфликту на Украине

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что все «помыслы» Европы направлены на дальнейшую конфронтацию с Россией в контексте конфликта на Украине. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию газеты Financial Times о том, что Соединенные Штаты не видят роли Европы в мирном урегулировании конфликта Москвы и Киева.