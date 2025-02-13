Юрий Слюсарь отреагировал на жалобы ростовчан об отсутствии отопления

Заместитель губернатора по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Ревенко совместно с исполняющим обязанности сити-менеджера донской столицы Александром Скрябиным будут контролировать сроки ликвидации коммунальных аварий и искать такие решения, которые не допустят их повторения. Напомним, что проверку также проводит прокуратура.