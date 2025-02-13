Юрий Слюсарь отреагировал на жалобы ростовчан об отсутствии отопления

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отреагировал на жалобы от дончан от отсутствии отопления. По словам главы региона, чаще всего с такой проблемой обращаются жители Ростова-на-Дону.
«Вижу сообщения жителей об авариях на теплосетях и отсутствии отопления в ряде городов и районов области. С начала недели зафиксировано более 800 жалоб», — пояснил Юрий Слюсарь.
В Ростове уже завершили ремонт теплосети на улицах Добровольского, Толмачева, 13-й линии и в переулке Университетский. Отопление вернулось в 400 жилых домов. Однако коммунальники по-прежнему заняты устранением последствий аварий.
Заместитель губернатора по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Ревенко совместно с исполняющим обязанности сити-менеджера донской столицы Александром Скрябиным будут контролировать сроки ликвидации коммунальных аварий и искать такие решения, которые не допустят их повторения. Напомним, что проверку также проводит прокуратура.