В Молдавии призвали пересмотреть решение закрыть культурный центр России

КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии должно пересмотреть решение о закрытии Российского центра науки и культуры, заявил в четверг депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля.
Министерство иностранных дел Молдавии сообщило в четверг, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими.
«Закрытие РЦНК — очередной этап ужесточения антироссийской риторики партии “Действие и солидарность”. Нам необходимо искать дипломатические решения и укреплять мосты, а не разрушать их. Решение МИД должно быть пересмотрено», — написал Боля в своем Telegram-канале.
По его депутата, подобное решение министерства является абсурдным и недальновидным. «Разрыв культурных связей — это путь к дальнейшему отчуждению и непониманию. Беспилотники и культура находятся в далеких друг от друга плоскостях. Центр является важной платформой для диалога, обмена идеями и сохранения общего культурного наследия», — подчеркнул политик.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.