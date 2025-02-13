Трамп заявил, что провел великолепные переговоры с Россией и Украиной

«Европейцы были шокированы звонком Трампа, потому что ничего о нем не знали. Это показывает, что любые переговоры будут идти через голову как европейских ястребов, так и украинских лоббистов. То есть и европейские столицы, и Киев в том числе, будут информировать уже постфактум о том, к чему эти переговоры пришли. И для европейцев это полнейший шок, потому что в таком случае именно им придется расплачиваться за последствия украинского кризиса», — сказал «Газете.Ru» американист Малек Дудаков.