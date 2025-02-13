Европарламент призвал бойкотировать новую власть в Грузии

«Депутаты Европарламента призывают международное сообщество присоединиться к бойкоту самопровозглашенных властей Грузии, которые они обвиняют в подрыве демократии в стране и подавлении инакомыслия», — указано в заявлении.
Уточняется, что парламент открывается признавать органы власти правящей партией «Грузинская мечта» по итогам выборов в стране. Также он отказался считать Михаила Кавелашвили легитимным главой государства. Депутаты продолжают признавать Саломе Зурабишвили действующим лидером Грузии.
По итогам голосования резолюцию по Грузии поддержали 400 голосами «за». Против проголосовали 63 евродепутата, 81 воздержался, напоминает «Газета.Ru».
Выборы президента Грузии состоялись 14 декабря, на которых победу одержал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. После этого Зурабишвили отказалась покидать свой пост и пригрозила «свержением режима».