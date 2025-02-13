Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до личной встречи

Сегодня, 13 февраля, американский лидер сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме, что анонсированная им встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти в Саудовской Аравии. «Впервые мы встретимся в Саудовской Аравии. Посмотрим, как мы это сделаем», — сказал Трамп. Американский лидер отметил, что со сроками стороны еще не определились, но пройти саммит должен в «не слишком отдаленном будущем».