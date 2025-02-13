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Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до личной встречи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут вновь провести телефонные переговоры до того, как состоится их очная встреча.

Источник: AP 2024

«Конечно (телефонный разговор.— “Ъ”), возможен», — приводит комментарий Пескова корреспондент издания Life Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Сегодня, 13 февраля, американский лидер сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме, что анонсированная им встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти в Саудовской Аравии. «Впервые мы встретимся в Саудовской Аравии. Посмотрим, как мы это сделаем», — сказал Трамп. Американский лидер отметил, что со сроками стороны еще не определились, но пройти саммит должен в «не слишком отдаленном будущем».

12 февраля между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. По его итогам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что они договорились об организации личной встречи. Владимир Путин, по словам Пескова, пригласил Дональда Трампа в Москву.

Песков Дмитрий
Путин Владимир
Трамп Дональд