Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до личной встречи

«Конечно (телефонный разговор.— “Ъ”), возможен», — приводит комментарий Пескова корреспондент издания Life Александр Юнашев в своем Telegram-канале.
Сегодня, 13 февраля, американский лидер сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме, что анонсированная им встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти в Саудовской Аравии. «Впервые мы встретимся в Саудовской Аравии. Посмотрим, как мы это сделаем», — сказал Трамп. Американский лидер отметил, что со сроками стороны еще не определились, но пройти саммит должен в «не слишком отдаленном будущем».
12 февраля между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. По его итогам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что они договорились об организации личной встречи. Владимир Путин, по словам Пескова, пригласил Дональда Трампа в Москву.