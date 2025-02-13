Лукашенко подписал изменения в закон о дорожном движении

Кроме того, лица, достигшие семнадцатилетнего возраста, смогут получать право управления самоходными машинами сельхозназначения, а также колесными тракторами с двигателями мощностью до 110,3 киловатта (например, такими как «Беларус-1221»). Это позволит активнее привлекать учащихся учреждений профессионально-технического образования к посевным и уборочным работам.