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Лукашенко подписал изменения в закон о дорожном движении

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал изменения в закон «О дорожном движении». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: РИА "Новости"

Обновленным законом предусматривается увеличение максимально допустимой мощности двигателя для колесных тракторов и самоходных машин категорий C, D, E, F (с 80 до 110,3 киловатта), которые используются для выполнения сельскохозяйственных работ.

Кроме того, лица, достигшие семнадцатилетнего возраста, смогут получать право управления самоходными машинами сельхозназначения, а также колесными тракторами с двигателями мощностью до 110,3 киловатта (например, такими как «Беларус-1221»). Это позволит активнее привлекать учащихся учреждений профессионально-технического образования к посевным и уборочным работам.

Лукашенко Александр
закон