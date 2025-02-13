FT: Путин и Трамп постараются остановать украинский конфликт к Пасхе

Британская газета The Financial Times указывает в своем материале, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, вероятно, попытаются остановить конфликт на Украине к Пасхе. Издание напоминает, что в этом году Воскресение Христово православные и католики будут праздновать в один день — 20 апреля.