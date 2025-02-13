FT: Путин и Трамп постараются остановать украинский конфликт к Пасхе

Другой датой издание называет 9 мая — День Победы. Газета предполагает, что Путин захочет заключить сделку «в такой знаменательный день».
Ранее многие эксперты высказывали мнение, что соглашение может быть достигнуто к Пасхе, исходя из слов спецпосланника Трампа про Украине Кита Келлога о том, что для заключения сделки необходимо 100 дней.
Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а затем позвонил Владимиру Зеленскому. А завтра в Мюнхене в рамках конференции по безопасности должны начаться контакты украинской и американской команд.