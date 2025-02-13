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В Кремле назвали США главным визави в переговорах по Украине

Россия считает США главным визави в переговорах по Украине. Об этом 13 февраля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

«Главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон», — сказал он в эфире Первого канала.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Украина обязательно будет так или иначе участвовать в переговорах по урегулированию, но будет и двусторонний российско-американский трек.

При этом он заявил, что участие Европейского союза (ЕС) в урегулировании украинского конфликта не обсуждалось в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа накануне.

«Европейские дела никак не затрагивались на вчерашней беседе. Скорее здесь нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место», — подчеркнул Песков.

По словам официального представителя Кремля, пока рано говорить о том, когда лидеры России и Соединенных Штатов воспользуются взаимными приглашениями посетить Москву и Вашингтон.

«И президент Путин имеет действующее приглашение посетить Америку, и президент Трамп имеет действующее приглашение посетить Россию. Когда они решат воспользоваться этими приглашениями — посмотрим, покажет динамика развития событий», — подчеркнул Песков.

Путин провел телефонный разговор с Трампом 12 февраля. Как сообщил Песков, лидеры двух стран обсудили множество тем, в том числе обмен граждан России и США, урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.

Песков Дмитрий