Последние зарубежные новости за 13 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

«Поворотный момент»: зарубежные СМИ о разговоре Путина и Трампа
12 февраля Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, что вызвало беспокойство в Европе. СМИ, включая Bloomberg, BBC и CNN, обсуждают изменения в политике США и последствия для трансатлантических отношений.
Politico: в ЕК опровергли слухи о введении ограничений цен на газ
Еврокомиссия не планирует ограничить цены на импорт газа в своей стратегии зеленой промышленности. Это предложение не входит в планы ЕС, несмотря на рост цен на газ, что вызывает разногласия среди стран союза.
Bloomberg описал «кошмарный» для Киева вариант завершения конфликта
На фоне договоренности президентов России и США о мирных переговорах по Украине Bloomberg описал три возможных сценария урегулирования. Среди них: продолжение контроля России над территориями, вмешательство США и Европы в случае нарушения условий сделки или полный уход Трампа, оставляющий решение проблем в руках Европы.
Do Rzeczy: строительству «Восточного щита» в Польше мешают утки
Строительство оборонительных укреплений «Восточный щит» в Польше столкнулось с экологическими препятствиями. Экологи требуют защиты некоторых видов птиц, что затрудняет реализацию программы. Министерства обороны и инфраструктуры предупредили о возможных задержках в проектах.
Politico: Европа давно боялась переговоров Трампа и Путина по Украине
Европейские чиновники давно опасались, что теплые отношения Трампа с Путиным приведут к исключению Европы из высокоуровневых дискуссий. Глава МИД Германии Бербок подчеркнула, что мир можно достичь только совместными усилиями.