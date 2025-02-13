Последние зарубежные новости за 13 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

На фоне договоренности президентов России и США о мирных переговорах по Украине Bloomberg описал три возможных сценария урегулирования. Среди них: продолжение контроля России над территориями, вмешательство США и Европы в случае нарушения условий сделки или полный уход Трампа, оставляющий решение проблем в руках Европы.