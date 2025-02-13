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Последние зарубежные новости за 13 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 13 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

«Поворотный момент»: зарубежные СМИ о разговоре Путина и Трампа

Источник: РИА "Новости"

12 февраля Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, что вызвало беспокойство в Европе. СМИ, включая Bloomberg, BBC и CNN, обсуждают изменения в политике США и последствия для трансатлантических отношений.

Politico: в ЕК опровергли слухи о введении ограничений цен на газ

Источник: Reuters

Еврокомиссия не планирует ограничить цены на импорт газа в своей стратегии зеленой промышленности. Это предложение не входит в планы ЕС, несмотря на рост цен на газ, что вызывает разногласия среди стран союза.

Bloomberg описал «кошмарный» для Киева вариант завершения конфликта

Источник: AP 2024

На фоне договоренности президентов России и США о мирных переговорах по Украине Bloomberg описал три возможных сценария урегулирования. Среди них: продолжение контроля России над территориями, вмешательство США и Европы в случае нарушения условий сделки или полный уход Трампа, оставляющий решение проблем в руках Европы.

Do Rzeczy: строительству «Восточного щита» в Польше мешают утки

Источник: AP 2024

Строительство оборонительных укреплений «Восточный щит» в Польше столкнулось с экологическими препятствиями. Экологи требуют защиты некоторых видов птиц, что затрудняет реализацию программы. Министерства обороны и инфраструктуры предупредили о возможных задержках в проектах.

Politico: Европа давно боялась переговоров Трампа и Путина по Украине

Европейские чиновники давно опасались, что теплые отношения Трампа с Путиным приведут к исключению Европы из высокоуровневых дискуссий. Глава МИД Германии Бербок подчеркнула, что мир можно достичь только совместными усилиями.