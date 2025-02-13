Путин объявил благодарность дочери Кадырова

«Занимая ответственный пост, она (Карина Кадырова — прим. ТАСС) проявляет свои лучшие лидерские и организаторские способности для достижения стоящих перед ней задач. Кроме того, она активно занимается благотворительностью, организовывает и участвует в масштабных акциях для помощи нуждающимся гражданам», — отметил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев, комментируя распоряжение.