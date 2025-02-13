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Путин объявил благодарность дочери Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об объявлении благодарности дочери главы Чечни, заместителю руководителя его администрации Хадиже (имя по паспорту — Карина) Кадыровой. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, благодарность объявлена за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

«Занимая ответственный пост, она (Карина Кадырова — прим. ТАСС) проявляет свои лучшие лидерские и организаторские способности для достижения стоящих перед ней задач. Кроме того, она активно занимается благотворительностью, организовывает и участвует в масштабных акциях для помощи нуждающимся гражданам», — отметил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев, комментируя распоряжение.

Хадиже Кадыровой 25 лет. Она занимает должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики с февраля 2024 года. До этого возглавляла департамент дошкольного образования мэрии Грозного.

Путин Владимир
Кадыров Рамзан