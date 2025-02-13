Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте: Украине никогда не обещали членство в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе после урегулирования конфликта. При этом, по его словам, альянс должен гарантировать, что боевые действия на Украине больше не возобновятся.

Источник: AP 2024

«Мы должны быть уверены, что Владимир Путин никогда больше не попытается напасть на Украину, это крайне важно, но Украине никогда не обещали, что в рамках мирного соглашения она станет частью НАТО», — сказал Марк Рютте журналистам после встречи министров обороны стран НАТО (цитата по Reuters).

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готов пойти на переговоры с Россией, только если Киеву предоставят гарантии безопасности. Изначально украинские власти настаивали на вступлении страны в НАТО, однако Россия отказалась от мира на таких условиях. Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что не считает целесообразным членство Украины в Североатлантическом альянсе.

НАТО