Рютте: Украине никогда не обещали членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готов пойти на переговоры с Россией, только если Киеву предоставят гарантии безопасности. Изначально украинские власти настаивали на вступлении страны в НАТО, однако Россия отказалась от мира на таких условиях. Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что не считает целесообразным членство Украины в Североатлантическом альянсе.