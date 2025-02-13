Захарова обвинила Запад в предательстве Украины после слов генсека НАТО

Путин провел телефонный разговор с Трампом накануне, 12 февраля. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры двух стран обсудили множество тем, в том числе обмен граждан России и США, урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. Лидеры государств разделили мнение о том, что долгосрочного мира на Украине можно добиться только путем мирных переговоров.