Захарова обвинила Запад в предательстве Украины после слов генсека НАТО

Она назвала ничтожными вопрос и ответ, касающиеся того, является ли телефонный разговор двух лидеров «предательством Украины» со стороны Запада.
«Западники предали Украину, когда помешали ее демократическому транзиту, укреплению независимости, когда вмешивались во внутренние дела, стравливали украинцев с русскими, науськивали славян на славян, затем инициировали антиконституционный переворот и обманывали, что выполняли Минские договоренности, а потом спровоцировали бойню в регионе», ― говорится в сообщении Захаровой в Telegram-канале.
Ранее в этот день Рютте, комментируя состоявшуюся беседу Путина и Трампа, заявил, что «все хотят мира на Украине», подчеркнув, что в результате переговоров необходимо добиться устойчивого мира.
Путин провел телефонный разговор с Трампом накануне, 12 февраля. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры двух стран обсудили множество тем, в том числе обмен граждан России и США, урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. Лидеры государств разделили мнение о том, что долгосрочного мира на Украине можно добиться только путем мирных переговоров.
Трамп, в свою очередь, отметил единство с Путиным во мнении, что Вашингтон и Москва смогут получить большую выгоду от совместной работы. Американский лидер также сообщил, что планирует встретиться с президентом РФ в Саудовской Аравии.
До этого, 11 февраля, американский президент заявил, что в результате тесных контактов администрации Белого дома с Москвой и Киевом за последнюю неделю удалось добиться значительного прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта.