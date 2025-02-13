12 воронежцев удостоились благодарностей Владимира Путина

В список тех, кому объявили благодарность, вошли двое сотрудников Юго-Восточной дирекции РЖД — заместитель начальника отдела Ольга Казьмина и ведущий инженер по организации и нормированию труда эксплуатационного локомотивного депо Россошь Ирина Стромакова.