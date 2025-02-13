12 воронежцев удостоились благодарностей Владимира Путина

12 жителей Воронежской области получили благодарности от президента России Владимира Путина. Соответствующий указ подписал глава государства подписал сегодня, 13 февраля.
В список тех, кому объявили благодарность, вошли двое сотрудников Юго-Восточной дирекции РЖД — заместитель начальника отдела Ольга Казьмина и ведущий инженер по организации и нормированию труда эксплуатационного локомотивного депо Россошь Ирина Стромакова.
Также президент отметил еще десять человек — начальника управления акционерного общества «Созвездие» Романа Асташова, заместителя гендиректора «ЭкоНивы-Продукты питания» Ивана Воробьева, директора производственного хозяйства «ЭкоНиваАгро Левобережное» Романа Литвинова, управляющую творческим коллективом симфонического оркестра Воронежского концертного зала Веру Гусеву, заместителя директора по воспитательной работе художественного училища имени Николая Ге Ольгу Иванову, аккомпаниатора-концертмейстера ансамбля «Воронежские девчата» Алексея Попова, хормейстера культурно-досугового центра «Левобережье» Наталью Волкову, руководителя отдела администрации Бобровского района Екатерину Попову, директора Хохольского лицея Светлану Ельчанинову и начальника отдела редакции журнала «Подъем» Вячеслава Лютого.