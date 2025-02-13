Зеленский заявил о готовности снять с Порошенко санкции в обмен на деньги

«Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел, а как было до меня, сложно сказать. ~Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают, что речь идет о миллиардах.~ Люди создают фонды на поддержку военных, получают деньги, а потом эти деньги отдают своим, участникам своей партии», — сказал украинский лидер.