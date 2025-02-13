Между Путиным и Трампом есть взаимное уважение, заявил Песков

«То, что речь идет о взаимном уважении, о готовности говорить друг с другом — это очевидно. Я бы наверное не назвал это дружбой — у них, к сожалению, не было возможности, они не так часто общались, первое. И второе, потом был перерыв в президентских полномочиях Трампа. Но с другой стороны если положительная динамика, которая была задана во время вчерашнего разговора, получит свое развитие тем или иным способом, то по крайне мере у них будет возможность лучше узнать друг друга», — сказал Песков в интервью «Первому каналу».