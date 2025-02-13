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Между Путиным и Трампом есть взаимное уважение, заявил Песков

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не так часто общались, но между ними есть взаимное уважение и готовность говорить друг с другом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ранее заявил, что Путина и Трампа в прошлом связывала дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены.

«То, что речь идет о взаимном уважении, о готовности говорить друг с другом — это очевидно. Я бы наверное не назвал это дружбой — у них, к сожалению, не было возможности, они не так часто общались, первое. И второе, потом был перерыв в президентских полномочиях Трампа. Но с другой стороны если положительная динамика, которая была задана во время вчерашнего разговора, получит свое развитие тем или иным способом, то по крайне мере у них будет возможность лучше узнать друг друга», — сказал Песков в интервью «Первому каналу».

Песков Дмитрий
Путин Владимир
Трамп Дональд