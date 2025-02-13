Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Однако инициативы Трампа не нашли поддержки среди других участников G7. Лидеры других стран клуба, таких как Канада и Германия, отвергли предложение, напомнив о причинах исключения России в 2014 году. «Россия была исключена из G7 после того, как она вторглась в Крым несколько лет назад. И ее продолжающееся неуважение к международным правилам и нормам, выставляемое напоказ, — причина, по которой она остается за пределами G7. И она продолжит там оставаться», — говорил премьер Канады Джастин Трюдо.