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Украина шокирована действиями Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинские военные упали духом из-за переговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Times.

Источник: AP 2024

«Ситуация нехорошая. Переговоры об Украине без Украины и о европейской безопасности без Европы», — цитирует издание украинский военный источник.

Отмечается, что «Украина была в шоке» из-за смены курса Белого дома после окончания президентского срока Джо Байдена.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с ним по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.

В четверг в Кремле добавили, что разговор двух президентов был заблаговременно запланирован.

Трамп Дональд
Путин Владимир