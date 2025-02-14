Украина шокирована действиями Трампа, пишут СМИ

«Ситуация нехорошая. Переговоры об Украине без Украины и о европейской безопасности без Европы», — цитирует издание украинский военный источник.
Отмечается, что «Украина была в шоке» из-за смены курса Белого дома после окончания президентского срока Джо Байдена.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с ним по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
В четверг в Кремле добавили, что разговор двух президентов был заблаговременно запланирован.