Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

11 февраля в Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. В тот же день Белый дом сообщил, что Россия освободила американца Марка Фогеля, школьного учителя, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков. Он уже вернулся на родину и встретился с Трампом.