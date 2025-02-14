Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины в Мюнхене

Кто конкретно будет участвовать во встрече, он не уточнил. Если на нее прибудут чиновники от всех трех стран, это будет первая встреча представителей России и Украины с 2022 года. Киев в мае 2022-го прекратил мирные переговоры с российской стороной. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.