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Трамп: РФ США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности

Пока неизвестно, кто именно будет представлять страны.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече высокопоставленных представителей России, Украины и Соединенных Штатов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Он сделал это заявление во время пресс-брифинга в Белом доме.

«Будет встреча в Мюнхене завтра (в пятницу — ред.), Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена», — отметил Трамп.

Он уточнил, что пока неизвестно, кто именно будет представлять страны, однако это должны быть «высокопоставленные люди». Ожидается, что диалог на высшем уровне поможет в поиске путей для разрешения конфликта.

Ранее Трамп заявил, что хочет вернуть РФ в состав Большой семёрки. Американский лидер считает, что исключать Россию из G7 было ошибкой.