Под Кураховом украинской армии навязывают бои почти в полном окружении, результат — большие потери. В том числе пленными, один из них рассказывает: «Забрали документы, не видели ни руководства, никого. Бросили на произвол судьбы. Жаловаться было бесполезно. Отправили нас в стрелковый батальон. Вечером пришли и сказали заряжать патроны и готовиться на выезд. Вывезли на точку и просто показали, в какую сторону смотреть. Нашу позицию очень сильно стали бомбить, уже четверо были ранены, и мы решили отходить. Но нам сказали сидеть и ждать. Наше командование нас за людей не считает. По принципу “одни сдохнут — других пришлют”. Коррупция и воровство на всех уровнях. Единственная цель — сохранить своё место и воровать».