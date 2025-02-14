Почему Украина оказалась для Европы казино, из которого можно выйти только голым

Ситуацию можно сравнить с походом в казино. Сначала вы выигрываете (новичкам всегда везёт — это закон), вкладываете ещё и ещё, наивно полагая, что так будет всегда. Но в какой-то момент начинаете проигрывать. И если сначала вы играете, чтобы выиграть, то потом — чтобы вернуть хотя бы часть проигранного. Итог всегда один — вы выходите из казино в одних трусах или вовсе без них. Иезуитская логика процесса в том, что вы изначально знаете, чем это всё кончится, но… это затягивает, как трясина.