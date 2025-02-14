Водка «Зеленский» и рок в помощь Украине: как и где живут внучки президента СССР Михаила Горбачёва

Ирине Вирганской, единственному ребёнку Михаила и Раисы Горбачёвых, месяц назад исполнилось 68 лет. По образованию она кардиолог, но карьеру сделала, возглавляя именной фонд отца и его филиалы в Люксембурге, Берлине и Сан-Франциско. В итоге Вирганская осела в Германии. К выбору её мог подтолкнуть второй муж Андрей Трухачёв. Согласно немецким регистрам, Трухачёв живёт в Вильдау и владеет складами с парком грузовых автомобилей в Людвигсфельде. Его холдинг оказывает таможенные, складские, экспедиторские услуги и занимается дистрибьюторской деятельностью. Речь о бизнесе уровня Евросоюза. Андрей Трухачёв — миллионер, вхожий в лучшие дома. У него есть совместные фото с Ангелой Меркель и Дмитрием Хворостовским. Если верить немецким базам, Трухачёв устроил к себе обеих падчериц, внучек Горбачёва: 45-летнюю Ксению и 37-летнюю Анастасию.