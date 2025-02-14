Шмидт: итоги выборов в ФРГ могут оспорить под предлогом «вмешательства РФ»

«Цель таких обвинений — отвлечь внимание избирателей от широко распространённых проблем, вызванных недальновидной политикой правящей коалиции. Это также подготавливает избирателей к возможности того, что правящая элита может бросить вызов результатам выборов, если оппозиция наберёт больше голосов, и всё это под видом проспонсированного Россией вмешательства в выборы», — сказал Шмидт в беседе с РИА Новости.