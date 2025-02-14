Немецкое правительство способно воспользоваться предлогом якобы «вмешательства» в выборы со стороны Российской Федерации, чтобы оспорить результаты, заявил депутат правой партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.
Он уточнил, что это может произойти в случае победы оппозиции.
«Цель таких обвинений — отвлечь внимание избирателей от широко распространённых проблем, вызванных недальновидной политикой правящей коалиции. Это также подготавливает избирателей к возможности того, что правящая элита может бросить вызов результатам выборов, если оппозиция наберёт больше голосов, и всё это под видом проспонсированного Россией вмешательства в выборы», — сказал Шмидт в беседе с РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что он не знает ни об одном случае «вмешательства» РФ в избирательный процесс в Германии.
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти ФРГ активно «раскручивают» тему якобы «вмешательства» российской стороны в выборы. При этом в Германии игнорируют попытки влияния Соединённых Штатов.
Досрочные выборы состоятся в ФРГ 23 февраля текущего года. По данным опросов, АдГ находится на второй строчке с рейтингом около 20 процентов. Первое место занимает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (30 процентов). Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца оказалась на третьем месте (15 процентов).