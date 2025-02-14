Кеннеди-младший возглавил Министерство здравоохранения США

Подсчёт голосов показал, что 52 сенатора поддержали Кеннеди-младшего, а 48 высказались против. Ранее в СМИ появилась информация о письме Кэролайн Кеннеди, экс-посла США в Японии и Австралии, в котором она призывала законодателей отклонить кандидатуру своего двоюродного брата.
Ранее Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио временным главой USAID, подчеркнув необходимость пересмотра затрат на международную помощь. По мнению Госдепартамента, значительная часть расходов агентства «не соответствует ключевым интересам страны».