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Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

Американский лидер Дональд Трамп заявил о желании как можно скорее провести встречи с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Одной из тем переговоров с ними стало бы взаимное сокращение военных бюджетов держав, отметил он в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Мы можем это сделать. Я думаю, мы будем в состоянии сделать это», — уверен президент Штатов.

Также глава Белого дома выразил обеспокоенность в связи с напряжённой геополитической ситуацией. Ключ к её стабилизации лежит через контакты с коллегами из РФ и КНР, считает политик.

«Я вернулся, а весь мир будто взлетает на воздух. Так что, когда мы с этим разберёмся, я бы хотел, чтобы одни из первых моих встреч были с председателем КНР и российским президентом», — подытожил он.

Ранее Трамп заявил, что его первая встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии. По данным Кремля, политики обсудили этот вариант в ходе телефонных переговоров.