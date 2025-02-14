Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

«Мы можем это сделать. Я думаю, мы будем в состоянии сделать это», — уверен президент Штатов.
Также глава Белого дома выразил обеспокоенность в связи с напряжённой геополитической ситуацией. Ключ к её стабилизации лежит через контакты с коллегами из РФ и КНР, считает политик.
«Я вернулся, а весь мир будто взлетает на воздух. Так что, когда мы с этим разберёмся, я бы хотел, чтобы одни из первых моих встреч были с председателем КНР и российским президентом», — подытожил он.
Ранее Трамп заявил, что его первая встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии. По данным Кремля, политики обсудили этот вариант в ходе телефонных переговоров.