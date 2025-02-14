Володин: Госдума последовательно работает над проектами по защите детей

Володин подчеркнул, что если взрослые не осознают свою ответственность за здоровье и безопасность детей и продолжают нарушать закон ради прибыли, то их необходимо наказывать. Он отметил, что, несмотря на существующий запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним, многие продолжают игнорировать этот закон. По данным опросов, более 70% подростков в возрасте от 11 до 17 лет заявили, что при покупке вейпов и электронных сигарет их никто не спрашивал удостоверение личности.