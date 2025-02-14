Всё сложно: Киев не может найти общий язык с администрацией Трампа

По его словам, Киев прилагает все усилия для установления стабильного контакта с представителями американского лидера, однако на данный момент ощутимого прогресса добиться не удалось. Ермак отметил, что при Джо Байдене взаимодействие между государствами было более продуктивным.
Сложности в коммуникациях политик объяснил особенностями американской внутренней политики. Он подчеркнул, что в Киеве рассчитывают на конструктивное сотрудничество с Вашингтоном вне зависимости от его руководства.
Напомним, что 12 февраля Трамп созвонился с Зеленским. Глава киевского режима сначала выразил благодарность президенту США за «интерес к совместным действиям», но после обиделся из-за того, что американец сначала созвонился с Владимиром Путиным.