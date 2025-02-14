Владимир Путин подписал закон о «периоде охлаждения» для потребкредитов

Согласно новым нормам, для кредитов в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей устанавливается минимальная пауза между оформлением и получением займа в четыре часа. Для сумм выше ожидание составит уже двое суток. Исключение сделано лишь для финансовых продуктов с низкой вероятностью мошеннических схем. К ним отнесены ипотечные ссуды, автокредиты, займы под поручительство, а также рефинансирование уже существующих долговых обязательств.